العمل تقرر منح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين المضمونين

وذكرت الوزرارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي ترأسـت اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بجلسته الثانية للعام الحالي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥، بحضور اعضاء المجلس الممثلين بالمدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران (عضوا) ومعاون المدير العام (مقررا) وباقي الاعضاء".وأضاف البيان أن "الاجتماع تمخض عن عدة قرارات تخدم الطبقة العمالية منها منح عيدية مقدارها (١٠٠) الف دينار للمتقاعدين المضمونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واعفاء جميع افران الصمون والمخابز من الغرامات بنسبة ١٠٠%، فضلا عن إعفاء معامل الطابوق من الغرامات بنسبة ١٠٠% مراعاة للجانب الاقتصادي وارتفاع الاسعار".