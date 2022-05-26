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"لا نملك معتمداً رسميا".. مناشدة هامة من أهالي مدينة الصدر لهيئة الحج

محليات

2022-05-26 | 05:24
"لا نملك معتمداً رسميا".. مناشدة هامة من أهالي مدينة الصدر لهيئة الحج
573 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
ناشد اهالي مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس، رئيس هيئة الحج والعمرة للنظر في عدم وجود معتمد رسمي لهم داخل المدينة.

وقال الاهالي عبر "السومرية"، "نطالب رئيس هيئة الحج والعمرة بالتدخل في قضية عدم وجود معتمد رسمي للحج والعمرة في مدينة الصدر نظراً لكثرة الراغبين في الذهاب لاداء مناسج الحج والعمرة".
 
وأضافوا: ان عدم وجود معتمد رسمي للحج والعمرة في المدينة يمثل حجر عثرة امام المواطنين الراغبين في الذهاب لاداء مناسك الحج والعمرة".
 
ويقطن في مدينة الصدر التي تقطع في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، أكثر من 4 ملايين شخص بحسب اخر الاحصائيات الرسمية.
 
ودعت الهيئة العليا للحج والعمرة، المواطنين المشمولين بالسفر لموسم حج هذا العام 2022 الذين تم تسليم جوازاتهم مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات لتسديد مبلغ كلفة الحج ولمدة ( 6) أيام ابتداء" من يوم أمس الاربعاء 25 _30 / 5 / 2022.
 
كما دعت المتعهدين الفائزين بادارة قوافل الحجاج لموسم 2022 مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات من اجل بدء المباشرة باعمالهم التنظيمية مع الحجاج.
 
وحذرت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين من التعامل مع المواقع الالكترونية والصفحات الوهمية التي تدعي وجود تسجيل لموسم الحج المقبل.
 
ويأتي عيد الأضحى المبارك (ثاني أعياد المسلمين) مع أداء المسلمين لشعيرة الحج وبعد وقوفهم على جبل عرفة في مكة المكرمة في التاسع من ذي الحجة، ليحظى المسلمون بمشاركة الحجاج فرحتهم بتمامهم فريضة الحج، فتملأ أجواء العيد الفرح والسرور والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.
 
ويكون عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة القمرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربع أيام (حتى 13 ذو الحجة).
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