التربية تعلن إطلاق جائزة الموهبة والإبداع الأولى

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجائزة تأتي من أجل ديمومة التواصل وتنمية وتطوير المواهب العلمية وإذكاء روح المنافسة بين طلبة مدارس الموهوبين في العراق خلال العطلة الصيفية".وأشار البيان إلى ان "الجائزة تمثل محاولة لاستثمار العقول والاتجاه بالدولة العراقية لكي تكون في مصاف دول العالم علماً وابتكاراً وموهبة، ولتكون وزارة التربية حاضنة للابتكار والابداع العلمي والفكري".واوضح البيان أن آخر موعد للتقديم على المسابقة هو يوم الأثنين الموافق 25 تموز 2022، ويكون الاشتراك بالضغط