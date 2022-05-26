عاصفة ترابية جديدة تغطي سماء بغداد (صور)

السومرية نيوز- بغداد

غطّت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، سماء العاصمة بغداد، وملأتها بالغبار من جديد.



وأظهرت صور التقطتها عدسة السومرية نيوز، سماء بغداد يملؤها الغبار مجدداً، وجعلها صفراء.



أدناه صور، توضح أجواء العاصمة بغداد: