حجام خيري من أشبال الخلافة الى طالب علم متفوق

وتغيرت حال الطفل ""حاجم خيري عبد الله"، تماماً، حيث أبدل بندقية القتل بالكتاب، وعاد إلى حضن أمه سالماً ومحققاً الدرجة الأولى في صفه.وانتشرت صورة الطفل، ووضعت إلى جانب صورة قديمة التقطت له عام 2014 حاملاً سلاحاً وراية التنظيم، في حين ظهر اليوم حاملاً تفوقه بالمركز الأول.يذكر أن سنجار لم تتعافَ من حكم الإرهاب حتى اليوم، فقد أعلنت المنظمة الإيزيدية لتوثيق جرائم داعش، في آذار الماضي، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين قتلوا على يد التنظيم خلال سيطرته على القضاء سنجار قبل سنوات.وقالت المنظمة غير حكومية التي تتخذ من سنجار مقراً لها، في بيان حينها، إنها تلقت أخبارا من أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية لضحايا قتلوا على يد عناصر من داعش في قرية همدان التابعة للقضاء.كما أشارت إلى أن فريقاً من المنظمة رافق قوة أمنية توجه إلى المكان وعثر على المقبرة.واجتاح تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 ثلث مساحة العراق، قبل أن تشن الحكومة العراقية حملة ضده استعادت خلالها الأراضي وأعلنت في عام 2017 دحر الإرهاب.إلا أن الإرهابيين خلفوا عشرات المقابر الجماعية في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم، وقاموا بتصفية الآلاف ميدانيا".بدورها، أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا في المقابر الجماعية يتراوح بين 6 و12 ألفا.