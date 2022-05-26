بالصور.. امانة بغداد تعلن انجاز جسر مشاة على سريع الدورة

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ملاكات دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال انشاء جسر مشاة على طريق عتبة بن غزوان يربط بين مصفى الدورة ومنطقة كرارة بالتعاون مع وزارة النفط بطول ٤٥ متراً وارتفاع ٦ أمتار وعرض الممشى مترين ".واضافت ان "امانة بغداد ستباشر خلال يومين بتنفيذ جسر مشاة آخر على طريق الفرات للمرور السريع (سريع ابو غريب) يربط باتجاه منطقة البكرية الى جانب جسور أخرى سيتم تنفيذها قريباً ضمن خطة العام الحالي لتنفيذ عدد من جسور المشاة لتقليل الحوادث المرورية بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ".