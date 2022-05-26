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بالصور.. رفع حواجز كونكريتية وسط بغداد
محليات
2022-05-26 | 16:30
المصدر:
السومرية نيوز
7,337 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بالمباشرة برفع حواجز كونكريتية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجهد الهندي باشر برفع الصبات الكونكريتية من بداية الفرع المؤدي الى ساحة الطيران".
وأدناه صور رفع الحواجز:
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بغداد
حواجز كونكريتية
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