بالصور.. رفع حواجز كونكريتية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بالمباشرة برفع حواجز كونكريتية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجهد الهندي باشر برفع الصبات الكونكريتية من بداية الفرع المؤدي الى ساحة الطيران".

وأدناه صور رفع الحواجز: