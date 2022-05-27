تنويه عن قطع جزئي لطريق حيوي في بغداد

السومرية نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن قطع جزئي طريق الفرات في العاصمة بغداد لغرض تنصيب روافد كونكريتية لجسر مشاة البكرية مقابل منطقة البكرية ضمن طريق الفرات الممتد من ساحة اللقاء الى حدود أمانة بغداد.



وقالت الامانة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادر دائرة المشاريع في أمانة بغداد تقوم يوم السبت الموافق ٥/٢٨ بقطع جزئي لطريق الفرات بالتنسيق والتعاون مع عمليات بغداد ومديرية المرور العامة /مرور الكرخ لغرض تنصيب روافد كونكريتية لجسر مشاة البكرية مقابل منطقة البكرية ضمن طريق الفرات الممتد من ساحة اللقاء الى حدود أمانة بغداد، العمل سيكون للطريق الخدمي للجانبين من الساعه 7 صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر لذا اقتضى التنويه".