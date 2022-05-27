الفساد يقتل الطلاب العراقيين.. السومرية تفتح ملف المدارس في صلاح الدين (صور)

السومرية نيوز- صلاح الدين

لمحافظة صلاح الدين، النصيب الأكبر من ملفات الفساد في العراق، وفق ما يرى مراقبون مستندين على الواقع الذي تشهده المحافظة، حيث لا طرق تصلح للسير، ولا طلاب يجدون مدارس تكفي عددهم وتمنع دوامهم الثلاثي، وتكدسهم داخل المدرسة الواحدة.



وتشهد المحافظة تلكؤ 2440 مشروعاً منذ العام 2014، وفق ما قاله عضو مجلس النواب، محمد كريم البلداوي، بينها مئات المشاريع التي تخص بناء المدارس للطلاب، لكن مشكلتهم تبقى قائمة من دون أي حلول لها، بسبب تشابك الفساد الذي يحيط ملف المدارس في المحافظة.

طرقٌ تقتل طالبي العلم!

الطلاب داخل صلاح الدين يعانون من الدوام الثلاثي، فضلاً عن طرق الموت التي تحصد أرواحهم عند ذهابهم إلى المدارس التي تبعد عن منازلهم كثيراً، حسب شكوى وجهها أبو مسلم وهو من أهالي قضاء بيجي.



ويطالب أبو مسلم عبر السومرية نيوز، "برفع معاناة طلابهم، الذين يداومون في المدارس الكرفانية، ويعانون من مشكلات عديدة في الصيف والشتاء".



ويرى أبو مسلم، أن "تلكؤ إكمال مشاريع بناء المدارس في المدن والقرى والأرياف، يدفع الطلبة للسيّر على أقدامهم عدة كيلو مترات للذهاب إلى مدارسهم، لكن حياتهم تتعرض للخطر كثيراً بسبب كثرة حوادث السير".





ويقول أحد الأهالي أيضاً، إن "التلاميذ يقطعون عدة كيلو مترات يومياً من منازلهم باتجاه المدارس، والرحلة تكون محفوفة بالمخاطر حين يذهبون على الطريق الرابط بين سامراء والضلوعية، ويعبرون الشارع الرئيس".



ويضيف: "حوادث سير كثيرة حصلت، وراح ضحيتها الأطفال، الذين توجد قرب منازلهم مشاريع إنشاء مدارس متلكئة منذ العام 2014".



تلكؤ إكمال مئات المدارس!



ويؤكد مدير الأبنية المدرسية في محافظة صلاح الدين، باسل فاضل، تعطل إنشاء مئات المدارس منذ سنوات، التي من الممكن أن تحل مشكلة تكدس الطلاب داخل القاعة الواحدة، والدوام الثلاثي، وتمنع ذهابهم إلى مدارس بعيدة عن منازلهم. ويقول أحد الأهالي أيضاً، إن "التلاميذ يقطعون عدة كيلو مترات يومياً من منازلهم باتجاه المدارس، والرحلة تكون محفوفة بالمخاطر حين يذهبون على الطريق الرابط بين سامراء والضلوعية، ويعبرون الشارع الرئيس".ويضيف: "حوادث سير كثيرة حصلت، وراح ضحيتها الأطفال، الذين توجد قرب منازلهم مشاريع إنشاء مدارس متلكئة منذ العام 2014".ويؤكد مدير الأبنية المدرسية في محافظة صلاح الدين، باسل فاضل، تعطل إنشاء مئات المدارس منذ سنوات، التي من الممكن أن تحل مشكلة تكدس الطلاب داخل القاعة الواحدة، والدوام الثلاثي، وتمنع ذهابهم إلى مدارس بعيدة عن منازلهم.





ويقول فاضل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة كان من المفترض أن تبني 480 مدرسة، لكن العمل متوقف بها منذ العام 2014"، مشيراً إلى أن "136 مدرسة متوقف العمل بها أيضاً، وكان من المفترض أن تكملها وزارة التربية، بضمنها 98 مشروعاً يكون بديلاً للمدارس الطينية".



ويوضح فاضل، أن "العمل جارٍ لإنشاء 78 مدرسة نموذجية في محافظة صلاح الدين، بضمن القرض الصيني".



وكان ديوان الرقابة المالية، قد عدَّ في وقت سابق محافظة صلاح الدين، الأولى في الفساد المالي والاداري، فيما يؤكد مراقبون، أن مشاريع بناء المدارس في المحافظة يعد من أبرز صفقات الفساد!.



"العملية التربوية تتجه نحو الهاوية"! ويقول فاضل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة كان من المفترض أن تبني 480 مدرسة، لكن العمل متوقف بها منذ العام 2014"، مشيراً إلى أن "136 مدرسة متوقف العمل بها أيضاً، وكان من المفترض أن تكملها وزارة التربية، بضمنها 98 مشروعاً يكون بديلاً للمدارس الطينية".ويوضح فاضل، أن "العمل جارٍ لإنشاء 78 مدرسة نموذجية في محافظة صلاح الدين، بضمن القرض الصيني".وكان ديوان الرقابة المالية، قد عدَّ في وقت سابق محافظة صلاح الدين، الأولى في الفساد المالي والاداري، فيما يؤكد مراقبون، أن مشاريع بناء المدارس في المحافظة يعد من أبرز صفقات الفساد!.