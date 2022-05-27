الفساد يقتل الطلاب العراقيين.. السومرية تفتح ملف المدارس في صلاح الدين (صور)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون: موقفنا من إرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا لم يتغير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الفساد يقتل الطلاب العراقيين.. السومرية تفتح ملف المدارس في صلاح الدين (صور)

محليات

2022-05-27 | 05:35
الفساد يقتل الطلاب العراقيين.. السومرية تفتح ملف المدارس في صلاح الدين (صور)
2,805 مشاهدة

السومرية نيوز- صلاح الدين
لمحافظة صلاح الدين، النصيب الأكبر من ملفات الفساد في العراق، وفق ما يرى مراقبون مستندين على الواقع الذي تشهده المحافظة، حيث لا طرق تصلح للسير، ولا طلاب يجدون مدارس تكفي عددهم وتمنع دوامهم الثلاثي، وتكدسهم داخل المدرسة الواحدة.

وتشهد المحافظة تلكؤ 2440 مشروعاً منذ العام 2014، وفق ما قاله عضو مجلس النواب، محمد كريم البلداوي، بينها مئات المشاريع التي تخص بناء المدارس للطلاب، لكن مشكلتهم تبقى قائمة من دون أي حلول لها، بسبب تشابك الفساد الذي يحيط ملف المدارس في المحافظة.
 
طرقٌ تقتل طالبي العلم!
 
 
الطلاب داخل صلاح الدين يعانون من الدوام الثلاثي، فضلاً عن طرق الموت التي تحصد أرواحهم عند ذهابهم إلى المدارس التي تبعد عن منازلهم كثيراً، حسب شكوى وجهها أبو مسلم وهو من أهالي قضاء بيجي.

ويطالب أبو مسلم عبر السومرية نيوز، "برفع معاناة طلابهم، الذين يداومون في المدارس الكرفانية، ويعانون من مشكلات عديدة في الصيف والشتاء".

ويرى أبو مسلم، أن "تلكؤ إكمال مشاريع بناء المدارس في المدن والقرى والأرياف، يدفع الطلبة للسيّر على أقدامهم عدة كيلو مترات للذهاب إلى مدارسهم، لكن حياتهم تتعرض للخطر كثيراً بسبب كثرة حوادث السير".
 


ويقول أحد الأهالي أيضاً، إن "التلاميذ يقطعون عدة كيلو مترات يومياً من منازلهم باتجاه المدارس، والرحلة تكون محفوفة بالمخاطر حين يذهبون على الطريق الرابط بين سامراء والضلوعية، ويعبرون الشارع الرئيس".

ويضيف: "حوادث سير كثيرة حصلت، وراح ضحيتها الأطفال، الذين توجد قرب منازلهم مشاريع إنشاء مدارس متلكئة منذ العام 2014".

تلكؤ إكمال مئات المدارس!
ويؤكد مدير الأبنية المدرسية في محافظة صلاح الدين، باسل فاضل، تعطل إنشاء مئات المدارس منذ سنوات، التي من الممكن أن تحل مشكلة تكدس الطلاب داخل القاعة الواحدة، والدوام الثلاثي، وتمنع ذهابهم إلى مدارس بعيدة عن منازلهم.
 


ويقول فاضل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة كان من المفترض أن تبني 480 مدرسة، لكن العمل متوقف بها منذ العام 2014"، مشيراً إلى أن "136 مدرسة متوقف العمل بها أيضاً، وكان من المفترض أن تكملها وزارة التربية، بضمنها 98 مشروعاً يكون بديلاً للمدارس الطينية".

ويوضح فاضل، أن "العمل جارٍ لإنشاء 78 مدرسة نموذجية في محافظة صلاح الدين، بضمن القرض الصيني".

وكان ديوان الرقابة المالية، قد عدَّ في وقت سابق محافظة صلاح الدين، الأولى في الفساد المالي والاداري، فيما يؤكد مراقبون، أن مشاريع بناء المدارس في المحافظة يعد من أبرز صفقات الفساد!.

"العملية التربوية تتجه نحو الهاوية"!
 


ويؤكد أهالي المحافظة، أن "تلك المشاريع المخصصة لبناء المدارس، لو اكتملت، فستحل مشكلة الدوام الثلاثي، وتنهي الزخم داخل الصفوف، وتوفر فرصاً وظيفية كثيرة في المحافظة".

أما تربويون، فقد أوضحوا خلال حديثهم لـ السومرية نيوز، أن "العملية التربوية تتجه نحو الهاوية، وذلك لكثافة الطلبة في الصف الواحد، ومشكلة الدوام الثلاثي في أغلب المدارس، ما يؤثر على وقت الدرس الذي يضطر فيه المدرس دومًا للاختصار في شرح المادة".

» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:47 | 2022-05-27 08:47
08:46 | 2022-05-27 08:46
08:33 | 2022-05-27 08:33
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.