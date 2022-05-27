اطباء وصيدلانيون يقيمون معرضا فنيا في بغداد!‎‎

اقام عدد من الاطباء والصيدلانيين معرضا فنيا ضم مجموعة من اللوحات والمصنوعات اليدوية..المعرض شهد حضور شخصيات مختصة من كلا الجانبين الطبي والفني.بعيدا عن عملهم الحقيقي.. يقف عشرون طبيبا وصيدلانيا هنا للمشاركة بمعرض ضم العشرات من الاعمال الفنية والحرفية..في بادرة تعكس الوجه الثاني لموهبة تختلف تماما عن مايتقنه هؤلاء الشباب.وتنوعت المشاركات بين اللوحات والكتب والمصنوعات اليدوية ..التي قام الاطباء بعرضها امام الزائرين الذين ابدوا اهتماما ورغبة باقتناء ماتم تقديمه.