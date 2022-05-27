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بالصور.. هيئة الحج ومحافظ كربلاء يعملون ليلا ونهار لاكمال طريق الحج
محليات
2022-05-27 | 16:18
3,821 مشاهدة
باشراف هيئة الحج ومحافظ كربلاء تقوم الكوادر الفنية بالعمل ليلا ونهارا من اجل راحة وانسيابية طريق الحج البري عرعر.
الصور ادناه:
»
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هيئة الحج
محافظ كربلاء
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