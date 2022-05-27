امين بغداد يؤكد دعمه للفرق التطوعية ويوجه بتنفيذ حملة تنظيف ضفاف نهر دجلة

وقالت امانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " امين بغداد وجه بمشاركة الجهد البشري من عمال النظافة والجهد الالي وتوفير كل المستلزمات للمبادرات الشبابية التطوعية ومنهم تجمع سفراء النظافة في حملات تنظيف ضفاف نهر دجلة التي تقع مسؤوليتها على وزارة الموارد المائية ".واضاف ان " هذه الحملات التطوعية تعد منهجاً داعماً لجهود امانة بغداد وملاكاتها ضمن ادارة جديدة تسعى لاعادة الالق لمدينة بغداد ووجه المدينة المشرق من خلال حملات النظافة والمشاريع الخدمية والتطويرية الاخرى ".وبين امين بغداد ان " هذه الحملات المشتركة تسعى بالدرجة الاساس لاستقطاب الشباب الواعي وعكس المشاركة المجتمعية الناجحة ، وتهدف لترسيخ مفهوم الوعي البلدي والدعم المجتمعي لجهود دوائر امانة بغداد وعمال النظافة عبر الحفاظ على نظافة مدينة بغداد وشوارعها وازقتها والمشهد الحضري لضفاف النهر ".واشار الى ان " الحملة انطلقت اليوم بمنطقة القادسية في المقطع المحاذي لجزيرة الاعراس وهي جزء من حملات قادمة مشتركة سيتم تنظيمها داخل الاحياء السكنية في عموم مدينة بغداد".