الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مخازن في بغداد .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت المخازن المحترقة عن ما يجاورها من مخازن لم تطالها النيران لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص المعدن وعمل فتحات يمكن من خلالها دخول رجال الأطفاء لتعجيل السيطرة وأتمام عمليات الأخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ".واضافت انه "تم فتح تحقيق بالأعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ".