محافظ بغداد يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتصدي للحمى النزفية

وقال العطا، في بيان صادر من قسم الإعلام والاتصال الحكومي ورد لـ السومرية نيوز،، إن "غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة، تضمن عملها وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وارسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الاسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة مدى تنفيذ اجراءات وزارة الصحة بشأن الحيلولة دون وقوع اصابات جديدة في الحمى النزفية".من جهته اكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون ان "الدائرة ملتزمة في تنفيذ اي جهد توعوي صحي وبيئي وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الصحة في تعزيز مفاهيم التوعية في مجمل القضايا الصحية والبيئية منها هذه الحملة بخصوص الحمى النزفية، والتي تلقى اهتمام خاص من وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي".