امانة بغداد تنوه لقطع طريق حيوي وسط بغداد

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امانة بغداد ستقوم بقطع جانب الذهاب من مجسر محمد القاسم للمرور السريع بالتنسيق مع مديرية المرور العامة لغرض معالجة الأضرار الحاصلة في الجدار الساند أسفل مفصل التمدد للمقطع الاخير من المجسر للجزء القادم من منطقة النهضة الى ساحة قرطبة قرب محطة وقود الكيلاني ابتداءاً من يوم ٢٠٢٢/٦/١ ".واشار الى ان "مسار العجلات سيتم تحويله قبل نزلة سريع مجسر محمد القاسم في الباب الشرقي لجانب الاياب للاتجاه القادم من بغداد الجديدة باتجاه النهضة وسيكون بمسارين (ذهاب واياب) لتقليل الزخم المروري والحفاظ على انسيابية السير ".ولفت البيان الى "انجاز تنفيذ التحويلة المؤقتة ونصب الاشارات المرورية التحذيرية والتنسيق مع مديرية المرور العامة لتهيئة دوريات من شرطة المرور ثابتة عند مسار الطريق، كما وتهيب بسائقي المركبات الانتباه للمسار الجديد المؤقت حفاظاً على سلامتهم ".