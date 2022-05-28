حسين الصدر يستقبل نقيب الصحفيين العراقيين ويؤكد: مستعدون للتعاون مع النقابة

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين الصدر، قال إن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يعد الصوت الوطني البارز ومكسبا كبيرا ومفخرة لكل العراقيين كونه رئيس لاتحاد الصحفيين العرب فضلاً عن كونه نقيب للصحفيين العراقيين وهذا ليس بالأمر الهين".ونقل البيان عن الصدر قوله، إن "نقابة الصحفيين العراقيين تمثل اليوم الصورة المشرقة للإعلام المهني الملتزم والتي تعمل جاهدة للتصدي لكل محاولات تشويه صورة العراق أمام العالم"، مبيّناً أن الصدر "أبدى استعداده للتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين وفي كل المجالات لتأدية مهامها المهنية والإعلامية".وأضاف البيان، أن "نقيب الصحفيين العراقيين، قدَّمَ شرحاً مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وجهودها على المستويات المحلية والعربية والدولية"، لافتاً إلى أن اللامي "أشاد بالسيد حسين الصدر الذي يمثل رجل السلام والاعتدال الأول في العراق لمواقفه الوطنية المعروفة التي تصب في مصلحة العراق وشعبه الكريم".وأشار البيان إلى أن "حسين الصدر قدم لنقيب الصحفيين العراقيين نسخة من المصحف الشريف ودرع مؤسسة الصدر".