الطلبة المتميزون وكلية بغداد يناشدون بإنقاذهم

وقال الطلبة في المناشدة التي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نحن طلبة مدارس المتميزين وكلية بغداد نناشد بانقاذنا من امتيازات وزارة التعليم غير المدروسة التي بخست حقنا بالقبول بالمجموعة الطبية التي ستؤثر على مستوى التعليم بالعراق ومستقبل اجياله وتطور البلد".وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت، قبل أيام، ضوابط قبول الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الإنكليزية، منها القبول المركزي في الجامعات الحكومية للمجموعة الطبية بنسبة 10% من خطة القبول.