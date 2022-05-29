التربية تصدر بياناً بشأن "تسريب" الأسئلة الامتحانية الوزارية

وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة التربية، بعثت رسالة اطمئنان الى الطلبة بأن هناك لجان سرية لوضع الأسئلة الامتحانية لضمان سوية العمل وتحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية"، مؤكدةً انها "ستلاحق اصحاب الصفحات التي تدّعي نشرها زوراً وفق السياقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة".ودعت الوزارة، "الطلبة الى ضرورة التركيز بالمادة العلمية ومتابعة دراستهم والابتعاد عن الاشخاص المخادعين وضعاف النفوس الذين يديرون تلك الصفحات الوهمية ويمارسون النصب والاحتيال ويدّعون امتلاكهم نسخ من الأسئلة لكسب المال الحرام من المواطنين".وأكدت الوزارة انها "لن تتردد أبداً في اتخاذ أي اجراءات حازمة في هذا المجال لتبقي الشهادة العراقية في سلم الاولويات والقيمة العلمية امام دول العالم".