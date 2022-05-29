Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دولة عربية تكشف حقيقة "إنفلونزا الطماطم"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في كركوك

محليات

2022-05-29 | 06:48
النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في كركوك
1,377 مشاهدة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في عددٍ من الدوائر في محافظة كركوك، مُبيّنةً صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُدانين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك القرارات، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية، أصدرت أحكاماً بحقِّ مُديري مُديريَّتي مرور كركوك والتخطيط والمتابعة سابقاً ومدير قسم التخطيط العام في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ الأحكام صدرت بحقِّ المُدانين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لإضرارهم عمداً بأموال الدولة.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدان مُدير مُديريَّة مرور كركوك؛ لقيامه بتجاوز صلاحيات وظيفته ومنع مُديريَّة بلديَّة كركوك من الانتفاع من العقار العائد لها والملاصق لدائرته، ممَّا أسفر عن إلزام الدائرة بدفع "أجر مثل" قدره (21,000,000) مليون دينار لمُديريَّة بلديَّة كركوك.

وأكَّدت أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدان مُدير مُديريَّة التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، عن جريمة استغلاله لوظيفته ومنصبه، وقيامه بتغيير التصاميم والمساحات والمُخطَّطات الخاصَّة بمشروع إنشاء (25) مدرسةً بطريقة البناء الجاهز مسبق الصب والمنفذ من قبل شركةٍ إيطاليَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بتقليص عدد المدارس وتغيير طبيعة المشروع وأهدافه وتخصيصاته وصرف مستحقات الشركة دون إكمال أعمالها في المشروع، فضلاً عن عدم مطابقة تفاصيل المشروع من حيث الكلفة وعدد المدارس وسعتها بموجب الخطة الاستثماريَّـة.

الدائرة أفادت بصدور حكمين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما على المدان مُدير قسم التخطيط العام في محافظة كركوك؛ لثبوت قيامه باستغلال وظيفته وقيامه باستبدال اللجنة المُختصَّة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (347) لغرض شمول شركة (هيلر) الإيطاليَّة بالمهلة الإضافيَّـة الخاصَّة بتنفيذ مشروع إنشاء (25) مدرسة بعد تلكؤها، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم خالف الضوابط والتعليمات والعقد المبرم مع الشركة، إضافة إلى تنظيم ملحقٍ للعقد بعد تقليص عدد المدارس والصفوف دون استحصال موافقة المراجع المُختصَّة.

وأوضحت أنَّ المدان المذكور استغل وظيفته للإعلان عن المشاريع الحكوميَّة في دائرته عن طريق التنفيذ المباشر، خلافاً للضوابط والتعليمات ومنحها لمقاولين مُعيَّنين؛ مَّا أدَّى إلى إحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.

الدائرة بيَّنت أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت قراراتها بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين للدوائر المعنيَّة، إضافة إلى تقارير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، والتقارير التدقيقيَّة والمجالس التحقيقيَّة وأقوال المُتَّهمين في أدوار التحقيق وقرينة هروبهم، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانتهم.

ولفتت إلى أنَّ المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ بحق المُدانين، مع إشعار الجهات المُختصَّة؛ لمنع سفرهم خارج العراق، فضلاً عن تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:34 | 2022-05-29 09:34
09:14 | 2022-05-29 09:14
09:12 | 2022-05-29 09:12
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.