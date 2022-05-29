قرابة ألفي عراقي يتزوجون زواجاً ثانياً خلال 3 أشهر!.. والقضاء يحدد الأسباب

السومرية نيوز – بغداد

سجلت محاكم العراق، 1896 معاملة زواج ثان خلال ثلاثة أشهر بحسب إحصائية رسمية أصدرتها دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/ قسم البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى، للأشهر كانون الثاني، شباط واذار الماضية.



وذكر مجلس القضاء الأعلى أن "الاحصائية اوردت المجموع للمعاملات المنجزة خلال الفصل الاول من عام 2022 بـ ( 6030) معاملة"، لافتة الى ان "معاملات مكاتب البحث الاجتماعي أنجزت ما مجموعه (3801 ) حجة أذن بالزواج الثاني وحجة ضرورة قصوى كان نصيب "حجة الضرورة " ( 1905) حجة و (1896) حجة أذن زواج ثان".

وتلفت الاحصائية الى أن "حجج الزواج الثاني سجلت أعلى نسبة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية، حيث بلغت (339 ) حجة تلتها رئاسة استئناف البصرة الاتحادية حيث بلغت (222) حجة، ومن ثم رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية إذ بلغت (196) حجة".

وعزت الإحصائية ارتفاع نسب حجج الزواج الثاني إلى عدة أسباب، منها العقم أوالاصابة بالأمراض المزمنة، ورغبة الرجل بزوجة ثانية لاسيما عند تحسن وضعه الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بدعاوى الضم المعروضة على محاكم الأحداث لرئاسات محاكم الاستئناف كافة فقد بلغت (213) دعوى واحتلت فيها محكمة احداث كربلاء المرتبة الاولى بمجموع (65) دعوى، فيما كانت محكمة احداث البصرة بالمرتبة الثانية بمجموع (37) معاملة ضم، اما المرتبة الثالثة فقد كانت لمحكمة احداث نينوى بمجموع (33) معاملة ضم.

وفي ما يتعلق بدعاوى مراقبة السلوك المعروضة امام محاكم الاحداث فقد بلغت (1492) دعوى مراقبة سلوك كانت محكمة احداث النجف والبصرة بالمرتبة الاولى بمجموع (208)، اما المرتبة الثانية فقد جاءت لمحكمة احداث كربلاء بمجموع حسم (191) معاملة ، والمرتبة الثالثة احتلتها محكمة احداث المثنى بمجموع ( 168) معاملة.