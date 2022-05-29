الكشف عن الحصيلة النهائية للمبنى المنهار وسط بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني، انتشلت جثة جديدة من تحت انقاض المبنى المنهار في منطقة الجادرية".وأشار إلى أن "الحصيلة النهائية أصبحت أربعة وفيات، وحالتي إصابة لشخصين كانا خارج المبنى"، مؤكداً أنه "لم تتبقَ اي جثة تحت الانقاض".وأضاف المصدر، أن "مديرية الدفاع المدني أنهت مهامها، فيما باشر خبير الادلة مهامه والتي تستمر لساعات لمعرفة اسباب الحادث".وأفاد مصدر أمني، صباح يوم الأحد، بانهيار مطعم "دجاج ليلى" في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، إثر انفجار يعتقد أنه ناجم عن خلل في منظومة الغاز.