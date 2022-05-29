الصحة البرلمانية تبحث إمكانية تعيين خريجي الكليات الطبية قبل إقرار الموازنة

وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، لقاء آل ياسين، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن اللجنة "تكثف جهودها من خلال اجتماعها بتاريخ 1 حزيران من الشهر المقبل لمناقشة إمكانية تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ -٢٠٢١ قبل اقرار الموازنة العامة للدولة نظرا للحاجة الماسة لخدماتهم".وأضافت، أن اللجنة "سوف تبحث إمكانية مواجهة انتشار الأمراض الوبائية كالحمى النزفية".وبينت، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تشرف على مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي من خلال اجتماعاتها المكثفة مع وزارة الصحة للارتقاء بالواقع الصحي العراقي".إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بيان، أنها "ستعقد غدا الاثنين ٢٠٢٢/٥/٣٠ اجتماعا مهما مع اللجنة المالية المالية النيابية، لمناقشة طلب وزارة الصحة المقدم الى لجنة الصحة بخصوص توفير تخصيصات مالية للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".وأكدت اللجنة، "حرصها لتبني كل الرؤى والحلول التي تضمن توفير الخدمة الصحية والطبية للمواطنين".