هزتان ارضيتان تضربان السليمانية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تسجيل هزتين ارضيتين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة اطلعت عليه السومرية نيوز، فإن الهزة الاولى بقوة 3.4 درجة، والثانية بقوة 4.1 درجة.