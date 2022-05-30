النزاهة تكشف نسب إفصاح كـبار الـمسـؤولـين عن الذمة المالية

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في حديثها عن موقف كشف الذمَّة، إلى أنَّ "مجموع استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ خلال المُدَّة من (3/1/2022 – 24/5/2022) بلغت (16,900) استمارة، مُبيّنةً أنَّ نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، إضافة إلى رؤساء (المحكمة الاتحاديَّة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّـة والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي) بلغت 100%".الدائرة أضافت إنَّ "نسبة استجابة نائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 100%، واستجابة النوَّاب 46%، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 75%"، لافتةً إلى أنَّ نسبة الاستجابة كانت 100% لكلٍّ من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة والقضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة".وبيَّـنت أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بلغت 85,3% ، ونسبة استجابة المُحافظين 46,7%"، مُؤكِّدةً أنَّ "الهيئة ماضيةٌ باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ المُمتنعين عن تقديم الاستمارة، وفقاً لقانونها النافذ".