بالوثيقة.. الأنبار تسجل أول إصابة بالحمى النزفية

أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تم إجراء فحص الحمى النزفية على نماذج مصل الدم العائد للمريض (25 سنة) وهو من سكنة محافظة الانبار/ الرمادي وكانت النتيجة موجبة".