الإعدام بحق المسؤول عن تفجير سوق البالات في الباب الشرقي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.





وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي منذ عام 2012 وقام بالتخطيط للقيام بخرق امني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)".وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".