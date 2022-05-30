المالية تضمن التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين إلى عقود

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير المالية استجابة لمخاطبة ومطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار ٣١٥ وصرف الفروقات الكاملة لهم ، وتكييف وضع الاجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود".أدناه الوثائق: