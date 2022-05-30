المحافظ "المقال" ينصب نفسه محافظاً لصلاح الدين مجدداً (وثيقة)

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الجبوري، حصلت عليها السومرية نيوز، إنه "الحاقاً بالأمر الإداري المرقم (21) لسنة 2022، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة إلينا كرئيس لجهة غير مرتبطة بوزارة، تقرر:1-إنهاء تكليف عمار حكمت عبد الحسن، نائب المحافظ الفني من مهام محافظ صلاح الدين وكالة.2-مباشر عمار جبر الجبوري محافظ صلاح الدين بمهامه".وأضاف، "ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".وامس الأحد، افاد مراسل السومرية، بأن محافظ صلاح الدين المقال حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم اقالته من منصبه الاسبوع الماضي.واضاف ان "القوات الامنية قامت باغلاق جميع ابواب المحافظة بـ"كتل كونكريتية" بعد اصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة"، مشيرا الى انه "تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم".وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام.