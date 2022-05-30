حريق كبير داخل بساتين في المثنى (صور)

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".



وأضافت، أنها "استنفرت إمكانيات فرق الإطفاء وطوقت موقع الحادث ومنعت اتساع النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية على الرغم من صعوبة السيطرة على امتداد الحريق نظراً لوجود رياح تساعد على اتساع رقعة المساحات المحترقة".