بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين الجديد يمنع التعامل مع "المقال"

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الهلوب، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل في المحافظة بانتظام واضطراد واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وأشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية للعدد 2416 في 24 أيار 2022، تقرر عدم التعامل مع المحافظ المقال عمار جبر الجبوري؛ لكون المحافظ وكالة بموجب القانون هو إسماعيل الهلوب، وبخلاف ذلك سيتحمل المخالف كافة الإجراءات القانونية".وعُين النائب الاول لمحافظ صلاح الدين، اسماعيل الهلوب، رسمياً محافظاً لصلاح الدين؛ وذلك بعد قرار مجلس النواب بنشر خبر إقالة محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبوري في جريدة الوقائع العراقية.وصوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على إقالة المحافظ عمار جبر الجبوري بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام.