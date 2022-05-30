الكشف عن توجه نيابي لإقامة شكاوى على أعضاء الحكومة

وقال الساعدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اهمال بعض أعضاء السلطة التنفيذية وعدم امتثالهم للقانون ينتج عنه تأخر في اجابات الحكومة على مخاطبات أعضاء مجلس النواب دون سند قانوني مما يسبب ارباك في تقديم الخدمات والمتابعة للمصلحة العامة".وأضاف، "هناك توجه نيابي لاقامة الشكاوى وفق المادة ٣٢٩ ق.ع النافذ على اعضاء السلطة التنفيذية لمخالفتهم نص المادة (١٥) و (١٦) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨".