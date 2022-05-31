التربية تُحدد معدل تقديم الطلبة في مدارس "الموهوبين" للعام الدراسي 2022 – 2023

السومرية نيوز - بغداد



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، معدل قبول الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي لغرض التقديم في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت هيأة رعاية الموهوبين في بيان ورد للسومرية نيوز، "يحق للطالب الناجح من الصف السادس الابتدائي (فقط) الحاصل على معدل لا يقل عن (97) الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية الخاصة في مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل، فيما نوهت الى عدم وجود تقديم من الصف الرابع الابتدائي الى تلك المدارس".

وأضاف البيان، ان "هيأة رعاية الموهوبين ستعلن عن شروط التقديم لاحقاً، متمنية لجميع الطلبة المتقدمين النجاح والموفقية في مسيرتهم العلمية".