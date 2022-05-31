الصدر يدعو لمقاطعة 10 اشخاص ويعلن "البراءة" منهم

السومرية نيوز – بغداد

أعلن محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن التبرؤ من وجبة جديدة ممن يستغلون اسم آل الصدر.



وقال العراقي، عبر صفحته في "الفيسبوك"، إن "الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمُجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَق".

الوجبة الثانية:

1- حيدر منذر غريب اللامي - ديالى

2- سعد برقي - بابل

3- ماجد حميد شذر - ديالى

4- علي لفته - بغداد

5- جميل حربيه - ناصريه

6- يوسف عبيد الشمري - بابل

7- علي نجم - بغداد

8- علي هادي صالح الدليمي - بغداد

9- علي سلمان زياره - ميسان

10- احمد محيي - بابل وأضاف: "فأجد من المصلحة التبرؤ منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون"، مشددا: "كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".الوجبة الثانية:1- حيدر منذر غريب اللامي - ديالى2- سعد برقي - بابل3- ماجد حميد شذر - ديالى4- علي لفته - بغداد5- جميل حربيه - ناصريه6- يوسف عبيد الشمري - بابل7- علي نجم - بغداد8- علي هادي صالح الدليمي - بغداد9- علي سلمان زياره - ميسان10- احمد محيي - بابل

