امانة بغداد تعلن ضبط واعادة عقارات عائدة لها تقدر بالمليارات

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "امانة بغداد تقدم شكرها وتثمينها لرئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس لجنة الامر الديواني ٥٠ لسنة ٢٠١٩ واعضاء اللجنة للجهد الذي بذلته بعد قيامها بضبط عقارات تابعة لامانة بغداد واعادتها اليها ".وأضاف، ان "عدد العقارات التي تم اعادتها بلغ (٢٤٠) عقاراً تقدر قيمتها بالمليارات".واشار البيان الى ان "اللجنة المذكورة ما زالت مستمرة بعملها بالتحري والتدقيق عن عقارات أخرى لاعادتها لامانة بغداد"، لافتا الى ان "عمل اللجنة بالغ الدقة وبمستوى عالي من المهنية بغية الحفاظ على المال العام".