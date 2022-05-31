بيان حكومي رسمي بشأن انباء تسريب أسئلة مادة اللغة الإنكليزية للصف الثالث المتوسط

السومرية نيوز - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تسريب أسئلة مادة اللغة الإنكليزية لطلبة الصف الثالث المتوسط، أو أي أسئلة تتعلق بالمواد الدراسية الأخرى التي تم أداء الامتحان بها، وفق ما أكدته وزارة التربية بهذا الصدد، وأنها تتابع عن كثب هذا الملف لأهميته الكبيرة.

وأكدت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تسريب الأسئلة، وأن الوزارة تمتلك من الشجاعة ما يمكنها من مصارحة طلبتها إذا حدث خطأ أو خلل في أي جانب من الجوانب المتعلقة بالامتحانات النهائية؛ لأن غايتها الحفاظ على مجهودهم العلمي ومستقبلهم الدراسي، وفيما لو حدث أي تسريب في الأسئلة حتى لو كان سؤالا أو فرعا، يتم إلغاء ذلك الامتحان أو تأجيله، كما حصل في إحدى السنوات السابقة وتخديداً في مادة التربية الاسلامية إذ تم إلغاء الامتحان وإعادته".

وأشارت الخلية إلى أن "هناك غرفة عمليات خاصة مسؤولة عن متابعة موضوع التسريب في مواقع التواصل، والمراقبة عن كثب منذ ساعات الفجر الأولى لجميع المنشورات وتدقيقها مع طبيعة الأسئلة المعتمدة ليتم اتخاذ القرار المناسب لها".

وتهيب الخلية والوزارة بطلبتها الأعزاء التركيز على دراسة المادة العلمية والابتعاد عن الشائعات التي تنشر عبر المواقع والصفحات الوهمية المغرضة التي تهدف إلى زعزعة وإرباك الطلبة خلال الامتحانات، متمنية لهم الموفقية والتفوق العلمي خدمةً للمسيرة العلمية.