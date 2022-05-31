امانة بغداد تصدر تنويها بشأن صيانة "مجسر الربيعي"

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " ملاكات دائرة المشاريع في أمانة بغداد تقوم باعمال صيانة "مجسر_الربيعي" الرابط بين شارع الربيعي "زيونة" وبين شارع المحكمة في الكرادة وسيكون قطع تام للجسر ابتداءا من الساعة ١٢ ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا لغرض الصيانة ويتضمن العمل على مرحلتين الأولى اعمال قشط واكساء والثانية اعمال استبدال مفاصل التمدد الارضية".واضافت انه "ستتم المباشرة اليوم بالمرحله الأولى بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ( مرور الرصافة ) والمرحلة الثانية بعد الانتهاء من اعمال الاكساء لذا اقتضى التنويه".