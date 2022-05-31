مكتب السيستاني يحدد غرة شهر ذي القعدة

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، موعد غرة شهر ذي القعدة الحرام.



وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق (١ / ٦ / ٢٠٢٢ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٣ للهجرة".