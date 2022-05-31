توضيح للمرور بعد قرار تخفيض رسوم تسجيل الدراجات

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توضيحاً بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين في بيان، "تم اليوم والحمد لله استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية وجاءت هذه الخطوة باشراف وزير الداخلية المحترم ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف "سنضع آلية مناسبة للتسجيل"، مشيراً الى أن "مديرية المرور العامة ستعمل جاهدة من اجل تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن المواطن".



ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية.