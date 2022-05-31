الشرطة المجتمعية تعلن إعادة أربع فتيات هاربات الى ذويهن

أعلنت الشرطة المجتمعية، الثلاثاء، عن إعادة أربع فتيات هاربات الى ذويهن.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اوقفت حالتي ابتزاز الكتروني لفتاتين في محافظة الأنبار"، مشيرة الى أن "مفارزها في الأنبار تمكنت من الوصول الى المبتزين الذين اعترفوا بجريمتهم واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

وأضافت أن "الشعبة النسوية، ومفارز المدائن، وحسينية المعامل، والجعيفر، والمنصور تمكنت من إعادة (٤) فتيات هاربات الى ذويهن، (٢) من بغداد و(٢) من ديالى، بعد أن قدمت لهن الدعم النفسي والمعنوي، واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعنفين".