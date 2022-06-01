مطالبات بمحاسبة المسؤولين المقصرين بعد اقالتهم من مناصبهم‎‎

تطالب جهات عدة بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين بعد اقالتهم من مناصبهم، لضمان حق الشعب وردع كل من يحاول سلك درب الفساد.تَكثر الشعارات، وترتفع المطالبات، في كل موقف شعبيا كان ام سياسيا، بضرورة محاسبة كل من تورط بفساد او تقصير وحتى بهدر الاموال، لكن على الواقع تبدو الخطوات ثقيلة والتحركات بطيئة، رغم بعض الجهود التي تبذل من قبل جهات مهامها الاساسية مكافحة الفساد، فيما يؤكد البعض ان الامر لا يمكن ان يتحقق من دون جدية في عمل يسنده القضاء لوضع الحد للفاسدين.على الصعيد النيابي، يؤكد اعضاء في البرلمان السعي لتشريع القوانين اللازمة لمحاسبة الفاسدين والمقصرين من المسؤولين، بالاضافة الى تكثيف الدور الرقابي للحد من حالات الفساد.اولويات النزاهة تبدأ بكشف ملفات المفسدين ومحاسبة المتورطين بها، اذ يعتبر المواطن ان لا ضامن لحقه اذا ما بقي المسؤول الفاسد حراً طليقاً بعد اقالته من منصبه، فلا بد من قصاص عادل يكون رادعاً في البلاد لمن ارتكب جريمة بحق الشعب حتى وان كانت بسيطة.