جنايات الكرخ: الاعدام لمجرم ارتكب أعمال ارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الإرهابي قام بأعمال إرهابية مسلحة تهدف لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد، لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات ارهابية في العاصمة بغداد".وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".