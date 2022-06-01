محافظ بابل يصدر ثلاثة قرارات جديدة

وجاء في سلسلة وثائق، مذيلة بتوقيع علاوي، وردت لـ السومرية نيوز، إنه تقرر "إلغاء أوامر جميع المنسبين إلى ديوان المحافظة وإعادتهم إلى دوائرهم ويكون لمدير القسم بيان الحاجة الفعلية".وقرر أيضاً، "إلغاء التخاويل الخاصة بتظليل زجاج السيارات الحكومية، وإلغاء التخاويل الخاصة بتسهيل المهمة".كما قرر المحافظ الجديد، "إلغاء كافة الأوامر الإدارية الخاصة بالاستشاريين وإعادتهم إلى أماكن عملهم السابق".وفي 28 أيار الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إعفاء حسن منديل من مهام تسيير شؤون محافظة بابل، وتكليف علي وعد علاوي بديلاً عنه.