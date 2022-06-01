Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال تاجري مخدرات وسط الحلة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الكمارك ترد على اتهام برلماني حول "الاتمتة"

محليات

2022-06-01 | 11:12
الكمارك ترد على اتهام برلماني حول "الاتمتة"
491 مشاهدة

اصدرت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن الاتهامات التي وجهها النائب هادي السلامي بخصوص تعاقد وزارة المالية مع "الاونكتاد" لاتمتة العمل الكمركي.

وقال مدير عام الهيئة شاكر محمود حسين، في سلسلة وثائق حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان "النائب هادي السلامي و خلال لقاءه مع احدى القنوات الفضائية وجه اتهامات لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك ".

وبين، أن "النائب أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 والخاص بإلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة اعتماد المستندات الالكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وارشفة تلك المعاملات وفق نظام الكتروني وخلال سقف زمني، نشير بهذا الصدد إلى القرار 183 لسنة 2020 المتضمن تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد لاتمتة العمل الكمركي والغاء جميع القرارات السابقة بشأن موضوع الاتمتة، علما أن الهيئة باشرت بالعمل بالمرحلة الأولى من نظام الاتمتة الالكترونية (الايسكودا)، وان الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء".

وتابع، أن "الهيئة ماضية في موضوع اتمتة الاجراءات الكمركية من خلال العمل على انظمة الكترونية في مقر الهيئة والمراكز الكمركية لحين إكمال نظام الاتمتة الالكترونية (الايسكودا) وبجهود شخصية من قبل إدارة الهيئة، وهي: (النظام الاحصائي الحديث، ونظام الايرادات الكمركية في مقر الهيئة والمراكز الكمركية، نظام ارشفة التصاريح الالكترونية في المراكز الكمركية، نظام الوصول الكمركي والضريبي والالكتروني، بالإضافة إلى نظام الاعفاءات الخاص بدوائر التنمية والاستثمار".

وأشار، إلى أن "الأشخاص الذين التقى بهم النائب هم معقبين غير شرعيين يطلبون الدخول إلى الدائرة، حيث أن إجراءات الهيئة هي استلام الكتب الخاصة بصاحب العلاقة وانجازها وارسالها الى الدوائر بيد معتمدين مخولين".

وأوضح، أنه "ورد في كتاب النائب الطلب من رئيس الوزراء سحب اليد لنا بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 وهو قرار ملغي كما ذكرنا اعلاه بقرار 183 لسنة 2020 وهو مخالف لنص المادة 17 من قانون موظفي الدولة لسنة 1991".

ولفت، إلى "قيام أحد مرافقي النائب بتصوير الدائرة بدون تصريح رسمي بذلك من قبل وزارة المالية وقام النائب بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي في مخالفة صريحة للقانون والتعليمات وقام بلقاء بعض الأشخاص غير المعروفين لغرض التشهير والاساءة لدائرة من دوائر الدولة العريقة"، مؤكدة أن "ادعاءات النائب غير صحيحة ".

ونوه المدير العام، إلى أن "الإدارة الجديدة استلمت المهام وأمامها تراكمات مثقلة إذ تم تغيير جزء كبير من هذه التراكمات لكلا الجانبين الإداري والفني والبنى التحتية، ولا زال العمل مستمر على معالجة تلك التراكمات وهناك قرارات كثيرة سابقة لم تنفذ وبدأنا بتنفيذها"، مبيناً أن الهيئة تمر الآن بأفضل حالاتها وأعظم إنجازاتها بعهد الوزير علي عبد الأمير علاوي".

وشار الى ان ، الهيئة ستحقق طفرة نوعية في موضوع ساحة الترحيب الكبرى مع شركة الموانئ في وزارة النقل لاتمتة الموانئ البحرية والكمارك".
 
 
 
 
 
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:53 | 2022-06-01 13:53
13:50 | 2022-06-01 13:50
13:42 | 2022-06-01 13:42
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.