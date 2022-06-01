البرلمان يعتزم تشديد العقوبات في قانون "مكافحة المخدرات"

وقال عضو اللجنة، مهدي تقي امرلي، لـ السومرية نيوز، إن "قضية المخدرات أصبحت موضوعاً ذات اولوية نتيجة انتشارها بشكل كبير، كما أن خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب وداعش بل اخطر من داعش واستولت على الشباب"، مبيناً أن "اللجنة ستعمل على إعادة تفعيل القانون القديم الذي تم تعديله قبل فترة على اعتبار أنه يتضمن عقوبات قاسية جداً تصل الى المؤبد والإعدام بغية ردع المتعاملين في هذه الآفة الخطيرة".وأضاف امرلي، أن "البرلمان لديه العديد من القوانين المهمة ضمن جدول أعماله بالفترة المقبلة لكن الاولية القصوى ستكون باتجاه إعادة تفعيل القانون الأول لمكافحة المخدرات"، مشدداً على أنه "في حال عدم وضع عقوبات رادعة وقاسية جداً على المتعاملين مع المخدرات فإن البلد قد يذهب الى الهاوية؛ لان المخدرات انتشرت بشكل مخيف في جميع المحافظات".ووفق بيان سابق لمفوضية حقوق الانسان، فان مادة "الكريستال ميث" هي الأكثر طلبا في العراق، بالاضافة الى الحشيشة و"الكبتاغون" التي يتم تداولها بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة.