فائق زيدان يخاطب شبكة الاعلام العراقي بعد الاساءة للقضاء (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة من زيدان، حصلت عليها السومرية نيوز، "يحرص مجلس القضاء الاعلى على حماية حرية التعبير عن الراي والاعلام المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور عبر الاعمام على كافة المحاكم بضرورة مراعاة معاملة الاعلاميين معاملة تنسجم مع طبيعة عملهم ضمن الاطار الدستوري الا ان المجلس يأسف لنهج قناة الدولة الرسمية (العراقية) بالاساءة الى مجلس القضاء الاعلى كمؤسسة وشخوص القائمين على ادارتها بتعمد اضعفاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه عن طريق استضافة من لديهم رأي سلبي (متطرف) بالقضاء عبر برنامج يديره اعلامي لديه رأي شخصي سلبي ومتطرف ايضا يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد اخراج هذه الاساءات الى الجمهور المشاهدين وكانها بدرت من ضيف البرنامج لا من القناة".وتابع زيدان وفق الوثيقة، "نرى ان هذا النهج غير المسؤول مفضوح للمتخصص ولا يليق بقناة تمول بشكل رسمي من اموال الشعب في ظرف يحتاج تكاتف جميع المخلصين على العراق (فعلا لا قولا) لتجاوز الازمات التي للاسف كان جزء منها بعض المحسوبين على وسائل الاعلام ممن اعتاد على اشاعة الاكاذيب والفوضى في المجتمع".