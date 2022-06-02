هيئة النزاهة تجري تحقيقا بشأن تسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط

وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إن "هيئة النزاهة بدأت بإجراء تحقيق بشأن تسريب اسئلة الثالث المتوسط".وأعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر.وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة فإن" اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر".واضافت، أن" التأجيل بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي "، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".