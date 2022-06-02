خرق جديد يضرب مطار النجف.. مواطن يصل إلى إيران من دون تأشيرة!

وتتحدث مواقع التواصل، عن عبور المواطن إلى الطائرة في مطار النجف عبر ممر الموظفين، من دون أن يعترض أحد طريقه، حتى صعد الطائرة وسافر إلى إيران.ويقول المواطن في المقطع المصور: "صعدت إلى الطائرة في مطار النجف، ونزلت إلى مطار مشهد، حتى تفاجأ مسؤولو الأخير، بأن القائمين على مطار النجف، لم يعملوا لي تأشيرة خروج، وإني غادرت من دون أن يعلموا".وأضاف: "حالياً أريد أن أعود إلى العراق، وأي مكتب في إيران يمتنع عن عمل الإجراءات لأجل إرجاعي إلى العراق، ولا أستطيع أن أبقى في إيران أيضاً، لأن السلطات هنا ستحاسبني"، مطالباً بـ "حل مشكلته".وكان مطار النجف قد شهد خرقاً مماثلاً، حين صعد أحد الأطفال إلى الطائرة، من دون أن يعترضه أحد عبر ممرات المطار، لينتقد الكثير من المواطنين عمل وزارة النقل، والخروق المتكررة التي تحدث بسبب ضعف الإجراءات.