تأكيدا للسومرية.. النزاهة تؤلف فريقا للتحري والتقصي عن تسرب الاسئلة الوزارية

وفي بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أشارت إلى "صدور توجيهٍ فوريٍّ يوم الثلاثاء الماضي عن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) بتأليف فريق عملٍ، والذي انتقل بدوره إلى وزارة التربية للتحرِّي والاستقصاء عن معلوماتٍ تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلاميُّ في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانيَّة الوزاريَّة لمادَّة اللغة الإنكليزيَّة - الدراسة المُتوسطة للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، فضلاً عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات".وتابعت الدائرة أنَّ "رئيس هيئة النزاهة وضع سقفاً زمنياً محدداً لاستكمال عمليَّات التحرِّي والتقصِّي، وإجراء التحقيق وتحديد الجهات المُقصِّرة"، مؤكدةً أنَّ "عمليات التحري والتقصي والتحقيق ما زالت مستمرة؛ تمهيداً لعرض النتائج على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها".يذكر أنَّ الهيئة سبق أن شخَّصت عدم وضع وتفعيل كاميرات المُراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحانات الوزاريَّة، على الرغم من توصيتها بذلك؛ لتفادي أيَّة خروقاتٍ قد تحصل فيها، مع وضع آليةٍ مناسبةٍ بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأسئلة في مكانٍ آمنٍ.وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إن "هيئة النزاهة بدأت بإجراء تحقيق بشأن تسريب اسئلة الثالث المتوسط".