امانة بغداد تعلن تفعيل العمل بالاشارات المرورية الضوئية في 10 تقاطعات

السومرية نيوز – بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، تفعيل العمل بالاشارات المرورية الضوئية في 10 تقاطعات بجانب الكرخ بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة المشاريع انجزت بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء تفعيل العمل بالاشارات المرورية في عشرة تقاطعات بجانب الكرخ ضمن المرحلة الاولى"، مؤكدة بان خطتها تتضمن تفعيل الاشارات المرورية الضوئية في 100 تقاطع تم تهيئتها بانتظار موافقة وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج".

واشار البيان الى ان "التقاطعات التي تم تفعيلها هي تقاطع الاربع شوارع وتقاطع سيد الحليب وتقاطع العسل وتقاطع ٢١ رمضان وتقاطع ساحة اللقاء وتقاطع الفروسيه وتقاطع وزارة النفط في المنصور وتقاطع الرواد وتقاطع الفارس العربي (معرض بغداد الدولي) وتقاطع مجسر الاذاعه (ساحة الملك فيصل)".

وبين ان "الدائرة المذكورة باشرت ايضاً باعمال التخطيط والتأثيث لخطوط العبور ضمن تلك التقاطعات ".

وتابع ان "المرحلة الثانية ستتضمن تفعيل الاشارات المرورية في ١٠ تقاطعات أخرى بجانب الرصافة ".