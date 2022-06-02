بعد فضحية تسريب الاسئلة.. مطالبات بإقالة وزير التربية

وأطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومدونين، حملات تطالب بإقالة الدليمي، بسبب تسريب الأسئلة الذي حصل في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مما تسببت بتأجيل امتحان الرياضيات، قبل أن تُؤجل الامتحانات جميعها إلى إشعار آخر.وفي مؤتمر صحفي عقده وزير التربية اليوم الخميس في أربيل، رفض أن يردَّ على سؤال صحفيين بشأن تسريب الأسئلة، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي الطلبة، قائلين إن ما "يحصل، تلاعب بمشاعر أبنائهم الطلاب".